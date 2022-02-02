Посол Антонов обвинил США в демонизации России

Белый дом стремится демонизировать Россию перед американцами и всем миром, заявил Посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал американских политиков чаще смотреть в зеркало перед обвинением в адрес российских властей.

Российский дипломат отметил несправедливость обвинений, высказанных представителем Белого дома Джен Псаки.

«Заявление представителя Белого дома – в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», – говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Фейсбуке.

Дипломат напомнил, что Россия уничтожила свое химическое оружие, и этот факт признан другими странами. А Штаты до сих пор не выполнили обязательства по Конвенции о запрещении химоружия. К тому же, новейшая история США противоречит их обвинениям в адрес России в захвате других стран. В то время как Москва придерживается правила невмешательства в политику других государств.

«Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики США», – напомнил Антонов.

Он призвал американских политиков «почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что НАТО занимает оборонительную позицию в ситуации на российско-украинской границе, а агрессия исходит только от России. По ее словам, Москва захватывает другие государства и использует химоружие.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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