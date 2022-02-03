Мэр Барнаула перешел на удаленку из-за Covid-19

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом и самоизолировался дома. Глава города продолжает вести дела удаленно, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Первый заместитель мэра Анатолий Воронков временно исполняет обязанности главы города. Часть мероприятий с участием мэра Воронков возьмет на себя, но некоторые пришлось отменить.

«С сегодняшнего дня глава города перешел на дистант, он проходит амбулаторное лечение. Свое состояние оценивает как удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Вячеслав Франк призвал барнаульцев прививаться от коронавируса и делать ревакцинацию, поскольку обратился «новый штамм инфекции распространяется быстрее».

Как сообщал «Новый День», на 2 февраля суточный прирост больных Covid-19 в России достиг нового исторического максимума в 141 883 человек.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»