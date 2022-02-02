Covid-19 установил новый рекорд в России: 141 883 случаев за сутки

Суточный прирост больных Covid-19 достиг нового исторического максимума в 141 883 человек во всех регионах России. Общее число случаев составило 12 128 796, сообщили в национальном штабе по борьбе с коронавирусом.

Рекордным остается суточный прирост больных в столичном регионе: в Москве – 23784, в Санкт-Петербурге – 19234, Подмосковье – 10188. Высокие темпы прироста больных сохраняются в Пермском крае, где выявили 3754 новых случаев, Челябинской области – 3399, Якутии – 3314.

За минувшие сутки в стационар положили 17 201 человек с коронавирусом. Это на 1,6% меньше уровня предыдущего дня, но выше числа госпитализированных в последние дни января. При этом число госпитализаций растет в 40 регионах РФ, а в 42 – снижается.

За тот же период 48426 пациентов выписаны по выздоровлении, что на 20,2% больше, чем днем ранее. За все время пандемии выздоровели 10 337 008 человек.

Параллельно с ростом выписок увеличивается и число летальных исходов. За последние 24 часа в России 678 человек умерли от коронавируса. Общее число летальных исходов достигло 332 690.

Ранее Минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленный режим работы максимальное число работников в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В ряде регионов школьников отправили на досрочные каникулы или перевели на дистант.

Москва, Наталья Рязанова

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