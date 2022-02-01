Россиян призвали массово уйти на удаленку

Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы максимальное число работников в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Бизнес должен сам определить, какие работники и сколько останутся в офисах, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) закрепила рекомендации в протоколе на заседании 28 января.

Комиссия напомнила, что зарплата для удаленных работников должна оставаться прежней, если они выполняют прежний объем работы.

По данным Минтруда, три миллиона россиян уже работают в удаленном режиме.

Ранее в министерстве заявили, что структура рынка труда изменилась из-за пандемии: многие работники предпочли не возвращаться с удаленки. Бизнес также оценил плюсы работы вне офиса, в частности экономию на аренде помещений.

Напомним, в России за сутки выявили рекордное за период пандемии число больных коронавирусом – 125 836 человек. За 24 часа почти вдвое увеличилось число госпитализаций, в стационары поместили 17 487 больных.

Москва, Наталья Рязанова

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