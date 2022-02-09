Губернатор Новосибирской области заразился Covid-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перешел на удаленную работу в связи с коронавирусом. Политик рассказал, что получил положительный тест на коронавирус.
«Сегодня пришел результат моего теста на Covid-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет», – написал Травников в Facebook.
Напомним, в конце января губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился Covid-19 во второй раз. Он ушел на самоизоляцию и продолжил вести дела из дома.
Новосибирск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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