Губернатор Новосибирской области заразился Covid-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перешел на удаленную работу в связи с коронавирусом. Политик рассказал, что получил положительный тест на коронавирус.

«Сегодня пришел результат моего теста на Covid-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет», – написал Травников в Facebook.

Напомним, в конце января губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился Covid-19 во второй раз. Он ушел на самоизоляцию и продолжил вести дела из дома.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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