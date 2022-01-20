Губернатор Орловской области повторно заболел коронавирусом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел Covid-19. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

«Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо», – сказал Клычков в ходе прямого эфира.

По его словам, его семья также находится на изоляции, так как тесты на коронавирус оказались положительными у всех, кроме двух старших сыновей. Заболевание протекает в легкой форме. Сам губернатор продолжает работать в удаленном режиме.

Клычков сообщал, что уже болел Covid-19 в октябре 2020 года.

17 января стало известно, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев повторно заболел коронавирусом. Осенью 2020 года он также в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.

Орел, Зоя Осколкова

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