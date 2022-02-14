Украина и Белоруссия договорились понаблюдать за учениями друг у друга

Главы оборонных ведомств Белоруссии и Украины Алексей Резников и Виктор Хренин в ходе телефонных переговоров договорились о взаимных визитах военных атташе на проходящие в странах учения, -сообщается сообщает Газета.ру со ссылкой на на страницу украинского Минобороны в Facebook.

Сообщается, что атташе по вопросам обороны Белоруссии на Украине будет присутствовать на учениях «Метель-2022», а украинский атташе в свою очередь посетит российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Как подчеркивается в сообщении украинского минобороны, такое решение принято ради укрепления взаимного доверия между странами,

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия на прошлой неделе начали совместные военные учения «Союзная решимость», в которых задействованы пять белорусских полигонов и четыре аэродрома. По имеющейся информации учения продлятся до 20 февраля, после чего российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации.

В свою очередь, на Украине 10 февраля в нескольких регионах страны начались Командно-штабные учения «Метель-2022». Сообщается, что в них принимают участие и военные подразделения США.

Киев, Иван Бабурин

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