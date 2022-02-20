«Очень сильно запахло порохом» – Белоруссия и Россия отказались завершать совместные учения

Российско-белорусские учения «Союзная решимость» продолжатся после 20 февраля – запланированной ранее даты их завершения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По его словам, причина продолжения манёвров – обострение ситуации в Донбассе, а также на западных границах Белоруссии и России.

«Минск и Москва решили из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения на Донбассе продолжить совместную проверку сил реагирования», – говорится в заявлении Минобороны республики.

Глава военного ведомства подчеркнул, что необходимо ещё раз детализировать все этапы проверки готовности войск.

«В ходе дальнейшей российско-белорусской проверки сил реагирования тщательно проработают этапы обороны, которые не были охвачены с такой степенью детализации на предыдущем этапе... В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», – отметил Хренин.

«В Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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