«Очень сильно запахло порохом» – Белоруссия и Россия отказались завершать совместные учения

Российско-белорусские учения «Союзная решимость» продолжатся после 20 февраля – запланированной ранее даты их завершения.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
По его словам, причина продолжения манёвров – обострение ситуации в Донбассе, а также на западных границах Белоруссии и России.
«Минск и Москва решили из-за военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения на Донбассе продолжить совместную проверку сил реагирования», – говорится в заявлении Минобороны республики.
Глава военного ведомства подчеркнул, что необходимо ещё раз детализировать все этапы проверки готовности войск.
«В ходе дальнейшей российско-белорусской проверки сил реагирования тщательно проработают этапы обороны, которые не были охвачены с такой степенью детализации на предыдущем этапе... В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», – отметил Хренин.
«В Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне», – добавил он.
Симферополь, Валентин Карамазов
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