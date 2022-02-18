«Они первый раунд очень сильно проиграли»: Лукашенко рассказал Путину, почему Запад пугает мир нападением на Украину

Запад пугает мир мнимым нападением России на Украину, потому что проиграл Москве «первый раунд». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Путин, в свою очередь, пригласил Лукашенко принять участие в учениях, где будут задействованы баллистические и крылатые ракеты.

«Сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», – отметил глава российского государства, выразив готовность обсудить региональную ситуацию и оценить военное сотрудничество двух стран.

Лукашенко в свою очередь, отметил, что рад встрече и возможности «разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми», имея ввиду недавний приезд в Москву президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. «Военно-политический спектр, он сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнёров вышел на лидирующее позиции: нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатии. Думаю, что и тут у них вряд ли что-то получится, они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня, смотрю, уже выходят на второй раунд, пугая весь мир тем, что завтра мы нападём на Украину, окружим, уничтожим и так далее, хотя и в планах никогда у нас – сколько мы ни обсуждали эти вопросы, – никогда не было», – отметил Лукашенко, слова которого цитирует сайт Кремля.

Переговоры глав Росси и Белоруссии проходили на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе. Сегодня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о начале временной эвакуации всех женщин, детей и пожилых людей в Россию. По его данным, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о вторжения на территорию Донбасса.

Завтра в России под руководством Путина пройдут масштабные учения сил стратегического сдерживания. Планируется, что будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Москва, Мария Соколова

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