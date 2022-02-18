Путин возглавит масштабные учения сил стратегического сдерживания

В России в субботу, 19 февраля, пройдут плановые масштабные учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых состоятся пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает Минобороны РФ. Учения пройдут под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами, президента России Владимира Путина.

В тренировке будут участвовать Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот, а также подразделения Южного военного округа.

Учения будут проводиться для проверки готовности органов военного управления, экипажей боевых кораблей и ракетоносцев, боевых расчетов пуска к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения ядерных и неядерных сил, уточнили в оборонном ведомстве.

Как отметил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, президент РФ во время учений будет находиться в ситуационном центре Минобороны. Он не исключил, что к Путину присоединится его белорусский коллега Александр Лукашенко, передает «Интерфакс». По словам Пескова, присутствие Лукашенко на учениях будет зависеть от их совместного решения с Путиным.

Ранее Лукашенко заявил о том, что планирует вместе с Путиным посетить военные учения. Сегодня президент Белоруссии прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой.

Песков также заявил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет не должны ни у кого вызывать опасений. «Это достаточно регулярный тренировочный процесс. Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам, все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений», – прокомментировал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о возможности переноса этих учений, учитывая напряженную международную обстановку, Песков напомнил, что «сейчас идет целый ряд учений», которые «абсолютно прозрачны и понятны для специалистов из других стран». «Поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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