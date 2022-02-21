Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в указах о признании ДНР и ЛНР поручил вооруженным силам России обеспечить функции поддержания мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указов говорится: «В связи с обращением Главы Луганской Народной республики ( и Донецкой Народной республики, – ред.) поручить министерству обороны Российской федерации обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Луганской Народной республики ( и Донецкой Народной республики, – ред.) функций по поддержанию мира»

Также в указах говорится об установлении дипломатических отношений с признанными республиками.

Москва, Иван Бабурин

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