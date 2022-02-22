Лавров: Россию волнует воинственная риторика Киева, похоронившего минские соглашения

Россия настаивает на решении проблем дипломатическим путем и настороженно относится к воинственной риторике Киева, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Власти Украины открыто заявили, что не намерены выполнять минские соглашения. А теперь обвиняют в их срыве Россию.

«Нас не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, накачивание его вооружениями и перестрелки, инициируемые киевским режимом на границе с Луганской и Донецкой народными республиками», – заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Киев и «в грош не ставит» европейских коллег и открыто заявляет, что не хочет и не будет исполнять минские договоренности. Украина руководствуется русофобными настроениями, отказываясь вести переговоры с жителями Донбасса. А ЕС, который должен был стать гарантом выполнения минских соглашений, «не может отвечать за свои слова, за свои поступки», считает глава российского МИДа.

«В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами», – отметил Лавров.

Министр также назвал ожидаемой реакцию западных стран на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Что касается наших западных коллег, они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всем и вся», – подвел итог министр.

Накануне Россия признала суверенитет ЛДНР и договорилась о дружбе и взаимопомощи с республиками. США и Украина потребовали отменить решение, а представитель ООН назвал его нарушением устава организации. При этом Украина заявила, что Россия действует как агрессор.

Москва, Наталья Рязанова

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