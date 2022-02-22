США и Украина потребовали в ООН отмены признания Россией независимости ЛДНР

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица потребовал отменить решение России о признании Луганской и Донецкой народной республик. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд поддержала украинскую позицию и назвала решение российской стороны угрозой международной безопасности.

Кислица заявил, что Россия давно избрала стратегию угрозы по отношению к Украине.

«Россия должна отказаться от давней стратегии в отношении Украины, основанной на угрозе применения силы в отношении суверенитета Украины и объявить о своей приверженности основным принципам Устава ООН. Мы требуем от РФ отменить решение о признании так называемых ДНР и ЛНР», – сказал Кислица на заседании Совбеза ООН в ночь на 22 февраля.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совбез ООН должен потребовать от России уважать территориальную целостность Украины.

«Заявление России – не более чем театральная постановка, очевидно, призванная создать предлог для дальнейшего вторжения на Украину. Действия России угрожают международному порядку», – говорится в заявлении на сайте постпредства Штатов в ООН.

Томас-Гринфилд назвала решение России полным отказом от Минских соглашений.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вооруженным силам РФ поручено помочь силам Донбасса выполнять функции по поддержанию мира.

В ООН уже назвали решение России нарушением устава ООН, а также угрозой территориальной целостности и суверенитета Украины.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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