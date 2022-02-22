«Ничего не отдадим»: Зеленский обратился к украинцам

Украина продолжит существовать в границах, которые признаны международным сообществом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, территориальная целостность страны не зависит от решений и действий России.

«За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ. Мы никому ничего не должны. Мы никому ничего не отдадим», – сказал Зеленский в видеообращении в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины со ссылкой на статью 51 устава ООН заявил о праве страны на индивидуальную и коллективную самооборону. Он призвал партнеров Украины активно действовать против «агрессора» и возложил на руководство России ответственность за все последствия принятого Москвой решения.

«Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», – сказал Зеленский.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик. Путин и главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Киев, Наталья Рязанова

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