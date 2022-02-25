Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией из-за Украины

Власти Микронезии заявили о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в посольстве РФ на Филиппинах.
«Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны», – сообщили РИА «Новости» дипломаты.
В документе говорится, что данное решение было принято в связи с событиями на Украине. Восстановление отношений возможно только в том случае, когда Россия продемонстрирует «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».
Дипломатические отношения России и Микронезии были установлены 9 марта 1999 года.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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