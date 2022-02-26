Володин заявил, что Зеленский покинул Киев и уехал во Львов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев.

«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы сообщил, что получил эту информацию от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с Зеленским в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов. Имена депутатов он не назвал.

Накануне вечером Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале снятое в Киеве видео, на котором сообщил, что он, глава его офиса, премьер-министр и другие представители власти находятся в украинской столице. В субботу утром он опубликовал еще одно видео, снятое в центре Киева, в котором сообщил, что находится в столице Украины, и заявил, что никто не собирается складывать оружие.

Москва, Наталья Петрова

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