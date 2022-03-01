Лавров отказал киевскому режиму в уважении территориальной целостности

Киевское правительство не попадает под принцип уважения территориальной целостности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, официальный Киев представляет не весь народ, проживающий на украинской территории.

Министр сослался на Декларацию 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. Согласно ему, названный принцип применим к странам, которые соблюдают принцип равноправия народов и имеют правительства, представляющие весь народ данной территории без различия расы, вероисповедания или цвета кожи.

«Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является», – заявил Лавров в видеообращении для сессии Совета по правам человека ООН.

Планы киевского режима получить собственное ядерное оружие опасны для соседних стран и международной безопасности в целом. Это не пустая бравада, заявил глава МИД РФ.

«Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность», – сказал он.

Министр отметил, что инициаторы кампании о якобы нарушенном суверенитете Украины проявили презрение к попранию прав человека, которые являются «универсальной константой». Совет ООН по правам человека должен обеспечивать приверженность общим ценностям. А они попираются санкциями Запада, не скрывающего их нацеленность на простых людей.

«Эти незаконные рестрикции уже не ограничиваются финансово-экономическими запретами. Они распространяются на все контакты между людьми. Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности», – Лавров.

Выступление опубликовано в официальном телеграм-канале министерства.

Москва, Наталья Рязанова

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