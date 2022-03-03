В Воронеже чиновникам запретили уходить в отпуска

Госслужащие Воронежской области перенесут свои отпуска на более поздние сроки. Такое распоряжение выпустил губернатор Александр Гусев.

Отпуска было решено отменить ради сохранения стабильной ситуации в регионе. Это касается руководителей всех ведомств исполнительной власти Воронежской области.

Как сообщается в телеграм-канале регионального правительства, мобилизация всех управленческих ресурсов связана необходимостью «в режиме онлайн отслеживать оперативную обстановку» и «вырабатывать решения по сохранению стабильного социально-экономического развития области».

Воронеж, Зоя Осколкова

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