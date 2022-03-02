Минобороны РФ: в спецоперации на Украине «срочники» не участвуют

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал дезинформацией сообщения отдельных СМИ о «неисчислимых» потерях вооруженных сил РФ.

«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – заявил Конашенков.

Как сообщалось ранее, по данным минобороны в ходе проведения спецоперации на Украине военнослужащих РФ погибло 498 человек, потери украинских военных, силовиков и националистов с начала операции превысили 2800 человек,

Кроме того, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что жители украинских городов беспрепятственно могут их покинуть по гуманитарным коридорам.

«Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь-Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают. Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин» – сказал представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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