12 российских офицеров наказали за отправку на Украину 600 срочников

К участию в спецоперации на Украине были привлечены 600 солдат-срочников. Ответственные за это офицеры понесли наказание. Об этом рассказал военный прокурор Западного военного округа (ЗВО) Артур Егиев.

Ранее стало известно, что в спецоперации на Украине участвуют призывники, хотя командование утверждало, что так находятся только контрактники. Тогда президент Владимир Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных. Всех срочников вывели из зоны боевых действий.

«По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования, и по результатам были приняты меры дисциплинарного, и вопросы даже с увольнением с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения», – цитирует Егиева «Интерфакс». По его словам, в результате порядка 12 офицеров понесли ответственность.

Стоит отметить, что глава государства дал указание категорически исключить привлечение солдат-срочников к операции на территории Украины. При этом президенту было доложено о выполнении этого указания.

Москва, Зоя Осколкова

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