Путин поручил военной Главпрокуратуре выяснить, как на Украине оказались «срочники»

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 8 марта, на брифинге заявил, что зафиксировано несколько случаев попадания в плен российских солдат-срочников, – сообщают СМИ.

«Ряд военнослужащих тылового обеспечения ВС РФ в том числе и срочной службы, были захвачены в плен», – сообщил Конашенков в ходе брифинга.

Также официальный представитель МО РФ заявил: К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России».

Следует отметить, что президент РФ Владимир Путин уже поручил Главной военной прокуратуре проверить, как и по чьей вине на Украине оказались солдаты-срочники

Напомним, что президент России перед проведением спецоперации до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание – категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

«В Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, на брифинге в среду, 9 марта, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков сообщил следующее: «Вооруженные силы РФ за время спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. Украинская система ПВО носит уже «очаговый характер» и не может существенно противодействовать российской авиации. 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя».

Следует отметить, что к началу спецоперации у Украины насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов, на сегодняшний день 146 из них уничтожены.

Москва, Иван Бабурин

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