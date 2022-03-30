Петербургских солдат-срочников вернули с Украины после обращений родителей

Двое солдат-срочников, призванных из Санкт-Петербурга, возвращены в Россию из Украины после жалоб родителей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова в своем выступлении в городском заксобрании.

По ее словам, от родственников военнослужащих после начала специальной операции «нам поступило семь обращений (шесть от матерей солдат, одно от жены военнослужащего)». «Двое военнослужащих по призыву уже вернулись в Россию, – сообщила омбудсмен.

В поступивших жалобах сообщается о фактах недобровольного заключения контрактов о военной службе, о предполагаемом нахождении военнослужащих на Украине. Кроме того, авторы обращений просят помочь получить информацию о военнослужащем.

По словам Агапитовой, по всем обращениям направляются запросы в адрес военного прокурора Западного военного округа и командования ЗВО, а аппарат омбудсмена консультирует родственников военных, потому что «о месте дислокации той или иной части можно узнать только через Минобороны».

Омбудсмен также сообщила, что уполномоченный и его представители входят в состав призывной комиссии, поэтому распределение призывников в ходе военного призыва будут держать под контролем.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заверил, что призывников не будут направлять в горячие точки.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до начала спецперации на Украине по указанию президента до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание «категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины». Заявление прозвучало после того, что Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано несколько случаев попадания в плен российских солдат-срочников. Президент РФ Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре проверить, как и по чьей вине на Украине оказались солдаты-срочники.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»