Минобороны РФ: Z – значит «За (Za) победу»

Министерство обороны России в среду, 2 марта, опубликовало фотографии в Instagram и объяснило, что обозначают символы на российской технике, участвующей в спецоперации на Украине, – сообщают СМИ.

«Значение символов, нанесенных на российскую военную технику, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса, означают следующее: в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена», – объяснили в военном ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

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