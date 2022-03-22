Свердловские гаишники присоединились к флешмобу Z и V (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловская ГИБДД выступила в поддержку спецоперации на Украине. Инспекторы ДПС на патрульных автомобилях выстроились в виде букв Z и V возле здания регионального управления ведомства. Машины также снабдили наклейками с хештегом #СвоихНеБросаем.

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Напомним, в начале марта Министерство обороны РФ объяснило, что обозначают символы на российской технике, участвующей в спецоперации на Украине: «Значение символов, нанесенных на российскую военную технику, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса, означают следующее: в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

Екатеринбург, Елена Сычева

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