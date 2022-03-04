Главы России и Германии провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 4 марта, в ходе телефонных переговоров обсудили развитие ситуации на Украине, – сообщили в Кремле.

В сообщении говорится: «По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Продолжено обсуждение развития ситуации на Украине»

В свою очередь германская сторона сообщает, что «президент Путин проинформировал канцлера, что Россия и Украина на эти выходные наметили третий раунд переговоров. Путин и Шольц договорились в скором будущем провести еще разговоры».

Отмечается, что Олаф Шольц призвал Россию немедленно прекратить операцию на Украину и открыть гуманитарные коридоры в зоны конфликта.

Со своей стороны в Кремле отметили, что «Владимир Путин изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы».

В ответ на озабоченность канцлера Шольца, выраженную в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон, Владимир Путин напомнил, что «западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей».

Президент России заверил германского коллегу, что российские военные делают все для сохранения жизни мирных граждан, а сообщения якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов – грубые пропагандистские фальшивки. Военные преступления, по словам президента, совершают формирования неонацистов, а официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство: в последние дни число таких случаев увеличивается.

Кроме того, российский лидер заявил, что на Украине появляются наемники «из третьих стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовских боевиков и даже джихадистов с опытом боевых действий в Сирии», и в заложники попали больше 6000 иностранцев.

«Россия открыта к диалогу с украинской стороной, как и со всеми, кто хочет мира на Украине, но при условии выполнения всех российских требований: о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей», – сказал Олафу Шольцу президент России.

Москва, Иван Бабурин

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