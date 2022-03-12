Путин обсудил с Шольцем и Макроном гуманитарные преступления на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Российский лидер рассказал о реальной ситуации в районах проведения военной спецоперации по защите Донбасса.

Главы Франции и Германии обеспокоились гуманитарной ситуацией на Украине, и Путин рассказал о многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного права.

«Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы преступные действия были прекращены. В частности, внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов», – сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ отметил, что националистические батальоны систематически срывают операции по спасению простых граждан, запугивают население, мешая им эвакуироваться.

Владимир Путин раскрыл коллегам подробности серии переговоров с украинской стороной, которые прошли в видеоформате. «Лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации российских требований», – добавили в пресс-службе.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Действия начались по просьбе руководства республик Донбасса. Реакцией Запада стал жесткий пакет санкций в отношении России.

Москва, Наталья Рязанова

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