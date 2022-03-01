российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 09:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Вооружит и черта»: МИД Сирии рассказал о готовности Запада раздавать оружие против России

Замминистра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что западные страны готовы раздавать оружие всем, кто выступает против России. Он не исключил, что на Украину могут отправить террористов для борьбы с российскими военными.

Джаафари напомнил, что победа над фашизмом случилась 75 лет назад. И теперь нашлись силы, готовые поддержать новых нацистов.

«Появились те, кто заявил о готовности поддержать новых нацистов на Украине, которые поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы. Но они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах», – сказал сирийский замминистра в интервью РИА «Новости».

Башар Джаафари предположил, что западные страны были не «настоящими» союзниками в борьбе прости нацизма. «Не стоит удивляться, и мы не исключаем, что завтра на Украину отправят террористов ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация)», – допустил дипломат.

Ранее Киев ввел временный безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в «Интернациональный легион обороны Украины». С 1 марта все желающие участвовать с борьбе с российскими силами могут свободно въехать в страну. Украина также объявила амнистию ряду осужденных, имеющих боевой опыт и готовых взять оружие в руки.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин назвал обстоятельства требующими «решительных и незамедлительных действий».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Киев, Крым, Москва, Донбасс, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия,