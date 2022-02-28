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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:50 мск

Новости Конфликт на Украине

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Зеленский освободил ряд осужденных с боевым опытом

Фото: president.gov.ua/

Власти Украины освобождают часть заключенных, имеющих боевой опыт, объявил президент Украины Владимир Зеленский. С подобных осужденных снимают все санкции за совершенные деяния.

«Было принято непростое с моральной точки зрения решение – в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину», – сказал Зеленский в распространенном обращении.

Украинский лидер уточнил, что освобождение коснется ряда участников силовой операции в Донбассе АТО.

Ранее Зеленский призвал европейцев решительно требовать у своих властей помощи для Украины и даже присоединиться к противостоянию. Всех неравнодушных с боевым опытом Зеленский пригласил «вместе защищать Европу».

Киев, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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