Зеленский пригласил Путина договариваться, а европейцев – воевать на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать переговоры, чтобы прекратить гибель людей. Вместе с тем, Зеленский пригласил европейцев с боевым опытом поучаствовать в боях на украинской земле.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – сказал украинский лидер в видеообращении, распространенном его пресс-службой.

Зеленский назвал происходящее на Украине началом войны против Европы: ее единства, прав человека, правил существования на континенте. Он сравнил военную операцию российских войск с колоннами, продвигавшимися по Европе 70 лет назад. Зеленский посетовал, что Киев получает слишком малую помощь от союзников, хотя у них достаточно сил, чтобы изменить ситуацию.

«Ввели санкции секторальные, ввели санкции против банков, против промышленности, но российские танки все еще стреляют, а бронетехника все еще атакует гражданских людей, хотя у Европы достаточно сил, чтобы сдержать эту агрессию», – заявил украинский лидер.

Зеленский, сбиваясь на русский язык, призвал европейцев выходить на акции протеста против войны и требовать у своих властей помощи для Украины. По его мнению, эта помощь будет направлена и на благо Европы, в которую может перекинуться агрессия. Самых решительных президент пригласил приехать на Украину.

«Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу. Где это сейчас очень нужно», – призвал Зеленский.

Накануне Россия начала специальную военную операцию в Донбассе, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Владимир Путин заверил, что в планах нет оккупации Украины.

Киев, Наталья Рязанова

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