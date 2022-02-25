Лавров озвучил условие для переговоров с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры о мире станут возможны, как только украинские военные сложат оружие.

«Мы готовы к переговорам в любое время, как только вооруженные силы Украины услышат наш призыв, прекратят сопротивление и сложат оружие», – сказал министр. Он заверил, что «никто на них не собирается нападать и угнетать, пускай возвращаются в семьи» (цитата по РИА «Новости»).

Украинскому народу следует предоставить возможность определить свою судьбу, добавил он.

Глава МИД РФ также заявил, что цель военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины – освобождение украинцев «от этого гнета», чтобы они «сами свободно могли бы определить свое будущее».

Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи, когда тот говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. «Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину начать переговоры, чтобы прекратить гибель людей. До этого он заявил о готовности о готовности Украины говорить с Россией о нейтральном статусе.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил журналистам в пятницу, что сейчас ничего не может сказать о возможности контактов Путина и Зеленского.

Москва, Наталья Петрова

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