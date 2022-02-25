Кремль: Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. В состав российской делегации войдут представители Минобороны, МИД и администрации президента РФ.

«Сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин «готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией».

В Минске готовы к проведению переговоров России и Украины. В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Владимира Путина, что Минск будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их неприкосновенности и безопасности, а также для непосредственно переговоров, сообщил Песков.

Напомним, в новом видеобращении в пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину начать переговоры, чтобы остановить гибель людей. Вместе с тем, Зеленский пригласил европейцев с боевым опытом воевать на Украине, чтобы «защитить Европу».

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры о мире с Украиной станут возможны, как только ВСУ сложат оружие.

Москва, Наталья Петрова

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