В Киеве заговорили о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Киев готов провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе, но он должен получить и гарантии безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Советник главы офиса президента, ссылаясь на обращение Зеленского, заявил, что президент Украины не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО». Это значит, что «они боятся», счел Подоляк. Но Украина «не боится», как «не боится говорить с Россией» о нейтральном статусе и о гарантиях, подчеркнул он.

Если Москва хочет о нейтральном статусе, «у нас нет страха перед таким обсуждением», – отметил Подоляк. «Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», – заключил он, отметив, что Киев «всегда оставлял и оставляет пространство для переговоров».

Напомним, этой ночью Зеленский в новом видеобращении заявил о готовности Украины говорить с Россией о нейтральном статусе.

Украинский президент отметил, что в Европе никто не хочет давать Украине гарантии, что она будет в НАТО: «Все боятся и не отвечают». Зеленский заявил, что Украина «ничего не боится», в том числе говорить с Россией про гарантии безопасности и нейтральном статусе.

Добавим, сегодня Подоляк провел брифинг для журналистов. Как отмечают украинские СМИ, там он ничего не сказал про предложение провести переговоры с Россией.

Напомним, в 2014 году Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины, прописанном в законе «Об основах внутренней и внешней политики». Принятая прошлым летом новая стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус страны, поскольку одним из направлений внешней политики, согласно документу, является вступление в ЕС и НАТО.

Киев, Наталья Петрова

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