Лавров: действия Запада и Украины привели к трагедии

Западные страны поддержали действия Украины по саботажу минских соглашений, что и привело к нынешней ситуации, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Киевский режим открыто встал на путь русофобии и геноцида. Западные коллеги выгораживали украинский режим, молчаливо поощряя бурное становление неонацизма. Запад полностью встал на сторону киевского режима по саботажу и разрушению минских договоренностей», – сказал глава МИД РФ на встрече с главой МИД ЛНР и первым замглавы МИД ДНР.

Трансляция велась на официальном сайте российского министерства.

Лавров отметил, что даже в последние недели НАТО и Евросоюз покрывали Киев, который нацелился силовым путем захватить ДЛНР. Действия Киева и Запада привели к трагедии на территории Украины. Россия пришла на помощь жителям Донбасса, чтобы «освободившись от гнета, украинцы могли бы сами определить свое будущее».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик стало прямым следствием саботажа Киевом минских соглашений. «Украинский постпред недвусмысленно подтвердил такой настрой в ходе организованной нами встречи Совета Безопасности 17 февраля, а наши западные коллеги Украину к выполнению «Минска» даже не призывали», – посетовал дипломат.

Утром 24 февраля Москва объявила о начале военной спецоперации в Донбассе. Сроки операции не называются, в Кремле заверили, что она завершится, когда все цели будут достигнуты.

Москва, Наталья Рязанова

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