Зеленский: Украина разорвала дипотношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве», – заявил Зеленский на брифинге.

По словам украинского президента, Россия «подло, самоубийственно» напала на Украину утром, как это сделала фашистская Германия во времена Второй мировой войны, сообщает strana.ua.

Зеленский утверждает, что российские войска понесли большие потери на территории Украины. По его словам, «бои продолжаются».

Президент Украины добавил, что власти выдают оружие всем желающим, кто готов защищать украинский суверенитет.

Добавим, что МИД Украины по поручению Зеленского начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД Украины также отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило для проведения консультаций и приступил к эвакуации украинского посольства в Москве. При этом отмечается, что консульства Украины на территории России продолжают работать в штатном режиме, информирует «Интерфакс».

В МИД России назвали решение Зеленского логичным завершением русофобской политики Киева.

«Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, 22 февраля Зеленский заявил, что рассмотрит предложение МИД страны о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией после того, как Россия признала суверенитет ЛДНР. За разрыв дипотношений с Москвой выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал этот шаг «своевременным, продуманным и отвечающим интересам Украины». В Кремле назвали возможный разрыв Киевом дипотношений с РФ крайне нежелательным сценарием. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это решение принесет еще больше сложностей для народов двух стран.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по просьбе глав ДНР и ЛНР для защиты республик Донбасса от украинской агрессии. Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО вооруженных сил Украины подавлены, а военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. В ведомстве подчеркнули, что мирным жителям ничего не угрожает, ракеты и артиллерия не используются против украинских городов.

Киев, Наталья Петрова

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