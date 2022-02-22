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Вторник, 22 февраля 2022, 15:10 мск

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Украина рассматривает возможность разрыва дипотношений с Россией

Фото: РИА «Новый День»

Украинский президент Владимир Зеленский рассмотрит предложение МИД о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией. Об этом он сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

«Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», – сказал Зеленский.

Президент Украины верит, что «мощной войны» и широкой эскалации со стороны России не будет, иначе будет введено военное положение.

По его мнению, признание Россией ДНР и ЛНР дает России основания для «вооруженной агрессии» против Украины.

Зеленский также заявил, что новые санкции против России должны включать немедленную полную остановку «Северного потока – 2».

Ранее украинский президент в обращении к жителям страны заявил, что Украина продолжит существовать в границах, которые признаны международным сообществом: «Мы никому ничего не отдадим».

В Кремле меж тем сочли возможный разрыв Киевом дипотношений с РФ крайне нежелательным сценарием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это принесет еще больше сложностей для народов двух стран.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в свою очередь заявил, что Москва не думает о разрыве дипломатических отношений с Украиной. «Это не наш выбор», – цитирует дипломата РИА «Новости».

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить мир в ЛДНР. Позже Путин и главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Киев, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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