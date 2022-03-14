Франция и США договорились ужесточить санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Джо Байден решили усилить санкции против России. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонных переговоров, которые прошли накануне вечером.

«Главы двух государств договорились усилить санкции, уже введенные против России, поддержать Украину и совместно предпринять все полезные инициативы, чтобы положить конец боевым действиям. Они будут оставаться в тесном контакте по этому вопросу», – говорится в сообщении Елисейского дворца.

В тот же вечер Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. Президент Франции выразил полную поддержку Киеву и рассказал о дополнительной помощи, которую ЕС решил предоставить Украине по итогам саммита в Версале, информирует Елисейский дворец. «Главы двух государств продолжат координировать свои действия в ближайшие дни», – говорится в заявлении.

Как сообщал «Новый День», в минувшую субботу, 12 марта, президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с лидерами Франции и Германии призвал Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий украинских силовиков.

Добавим, накануне в ЕС заявили о подготовке очередного, четвертого пакета санкций в отношении России. Европейцам запретят инвестировать в нефть, ограничат импорт сталелитейной продукции из России. Кроме того, будет запрещены поставки в РФ предметов люкса и расширен санкционный список российских бизнесменов.

Париж, Наталья Петрова

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