ЕС подготовил пакет «немедленных» санкций для России

Евросоюз подготовил очередной пакет санкций в отношении России, который должен вступить в силу с 13 марта. Европейцам запретят инвестировать в нефть, а россиянам – покупать за границей предметы роскоши.

Ограничения проходят согласование у постпредов стран ЕС в Брюсселе, после чего немедленно вступят в силу, пояснил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«С сегодняшнего дня одновременно запретят импорт сталелитейной продукции из России, экспорт предметов люкса, любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширят санкционный список олигархов», – заявил министр в эфире радиостанции France Inter.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвертый пакет антироссийских санкций, которые затронут европейские инвестиции в энергетический сектор России.

При этом журнал Spiegel отметил, что санкции ЕС против России сильнее действуют на тех, кто их вводит. Но глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заверил, что ограничениям просто нужно время, потому что они не могут дать немедленный эффект.

Париж, Наталья Рязанова

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