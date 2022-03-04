Владимир Зеленский усомнился в силе блока НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 марта в своем очередном видеообращении обвинил НАТО в его «слабости» и «растерянности», – сообщают СМИ.

«Сегодня прошел саммит НАТО – слабый саммит, растерянный саммит, саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один», – заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, НАТО сознательно отказалась закрыть небо над Украиной, чем фактически дала «зеленый свет бомбардировке украинских городов и сел», и альянс только и сделал, что предоставило 50 тонн дизельного топлива.

«НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», – сказал президент Украины.

Следует отметить, что в пятницу, 4 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты также, как и НАТО считают, что над Украиной не стоит вводить «бесполетную зону».

Со своей стороны глава МИД Украины заявил, что НАТО, в отличие от ЕС, ничего не может решить для Украины, и «расплатится за эту слабость».

Необходимо добавить, что сегодня же Зеленский обратился к жителям Праги, вышедшим на митинг в центр города с целью поддержки Украины. В ходе своего трехминутного обращения к пражанам Зеленский заявил, что на Украине решается судьба всей Европы.

«...если не выживет Украина, не выживет и вся Европа. Если Украина падет, падет вся Европа» – заявил Зеленский в ходе телемоста с Прагой.

Москва, Иван Бабурин

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