«Мы требуем!» – Верховная рада готовит «максимально жёсткое обращение» к НАТО

Парламент Украины вслед за президентом и правительством решил присоединиться к требованию закрыть воздушное пространство над «Незалежной» силами НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель одного из комитетов Верховной рады Дмитрий Лубинец.

По его словам, украинские депутаты не собираются церемониться с выбором формулировок.

«Инициатива, которая идёт от всех органов нашей власти, в первую очередь, от президента – он первым поднял этот вопрос. Есть обращение Кабинета министров Украины, есть даже отдельное обращение от областных советов, районных советов, советов ОТГ, а именно относительно обращения к штаб-квартире НАТО и отдельных государств с требованием немедленного закрытия неба над Украиной. Очень много подобных обращений уже есть официальных лиц, я думаю, что мы такое же обращение подготовим.

Единственное, обращаю ваше внимание, что, несмотря на дипломатический этикет, я предлагаю, чтобы члены нашего комитета утвердили именно максимально жёсткое обращение.

Мы не просим, мы не умоляем – мы требуем в кратчайшие сроки сделать всё от стран-членов НАТО и отдельных государств относительно закрытия неба над нашим государством… Небо-небом, а еще дополнительно требуем предоставить противовоздушное вооружение», – приводит слова украинского депутата «ПолитНавигатор».

Отметим, что практически все официальные лица Запада наотрез отказались вводить бесполётную зону над Украиной. Все они в один голос заявляют, что не хотят прямого военного конфликта с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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