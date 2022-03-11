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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 11 марта 2022, 09:21 мск

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Конгрессвумен ничего не знает про бесполетную зону над Украиной, но призывает ее ввести

Член Палаты представителей Конгресса США Мария Эльвира Салазар призвала установить бесполетную зону над Украиной. При этом политик призналась, что не имеет понятия, о чем речь.

Республиканка поддержала введение бесполетной зоны над Украиной, но, когда ее спросили, не приведет ли это к войне между Москвой и Вашингтоном, он ответила: «Я не знаю, что это будет означать, но, как вы знаете, свобода не бесплатна».

При этом Салазар подчеркнула, что просто поддерживает «все, что касается наказания Владимира Путина и помощи украинцам».

Ранее США отказались вводить бесполетную зону над территорией Украины. К такому же решению пришли в НАТО после совещания глав внешнеполитических ведомств стран альянса. На установлении бесполетной зоны настаивал Киев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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