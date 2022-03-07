Украина лишилась аэродромов и шантажирует Запад «массовыми жертвами»

Администрация Зеленского резко осудила Запад за невмешательство в украинский конфликт на стороне Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с обращением к «правильным» западным партнерам Украины выступил советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.

При этом он попытался напугать и усовестить Запад тем, что ВКС России якобы собираются «бомбить мирные города и убивать мирных жителей».

«Пока вы думаете, русские солдаты пытаются уничтожить все наши аэродромы, чтобы у нас не было самолетов, чтобы мы не смогли сами закрыть небо, а затем будут бомбить мирные города и убивать мирных жителей. Вы действительно хотите увидеть это по телевизору?», – негодует Подоляк.

Напомним, Запад в лице НАТО, США, Великобритании, Германии и ряда других стран уже отказал Киеву в установлении бесполётной зоны над Украиной.

Симферополь, Валентин Карамазов

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