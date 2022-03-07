Германия объяснила отказ ввязываться в украинский конфликт заботой о собственном населении

Войскам НАТО придётся обстреливать российские боевые самолёты, если альянс пойдёт на установление бесполётной зоны над Украиной. Возможный ответ России поставит под угрозу жизни немецких граждан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире немецкого телеканала ARD заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

По её словам, Германия не проголосует за бесполётную зону над Украиной.

«Установление бесполетной зоны означало бы, что самолеты НАТО будут обстреливать российские самолеты, это означало бы прямое участие альянса в конфликте… У нас есть ответственность за защиту собственного населения», – сказала Бербок.

Напомним, ранее США и руководство НАТО также исключили введение на Украине запрета на полёты любых самолётов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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