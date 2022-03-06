Генштаб США подтвердил нежелание НАТО сражаться с Россией на Украине

Введение бесполётной зоны со стороны НАТО над Украиной немедленно приведёт к открытому военному конфликту с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью The Washington Post заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, у НАТО «нет планов, о которых мне известно, по созданию бесполетной зоны» над Украиной.

«Если бы была объявлена бесполетная зона, кто-то должен был бы обеспечить её соблюдение, а это означает, что кто-то должен был бы пойти и сражаться с российскими военно-воздушными силами. Это совсем не то желание, о котором генсек НАТО Столтенберг и политическое руководство стран-участниц заявили недавно», – отметил Милли.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения над Украиной бесполётной зоны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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