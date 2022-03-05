Белый дом: Запад будет продолжать давление на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на польско-украинской границе в субботу 5 марта, заявил журналистам, что санкционное давление стран Запада на Россию будет расти, пока она не завершит военную спецоперацию на Украине, – сообщает ТАСС.

В ходе выступления, которое транслировали телеканалы США, Блинкен заявил: «Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена».

Вашингтон, Иван Бабурин

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