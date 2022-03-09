США пригрозили Китаю санкциями за несоблюдение ограничений в отношении России

США пригрозили остановить поставки оборудования китайским компаниям, которые намерены обходить антироссийские санкции. Американское министерство торговли готово «фактически закрыть» фирмы в Китае, которые продолжат вести дела с Россией.

«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», – пишет New York Times.

Представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что пока Китай соблюдает санкционный режим. Но в случае отказа Вашингтон предпримет ответные шаги.

Напомним, в начале февраля Россия и Китай заключили второй крупный контракт: о поставках газа по «дальневосточному» маршруту. А после начала военной операции на Украине председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что с уважением относится к действиям российского руководства в кризисной ситуации вокруг Украины.

В начале февраля США уже предупреждали Китай о последствиях отказа от санкций, которые Штаты готовились ввести в случае нападения России на Украину. Пекин рекомендовал Вашингтону не нагнетать напряжение вокруг ситуации.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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