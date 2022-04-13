Товарооборот России и Китая резко вырос на фоне западных санкций

Товарооборот России и Китая в январе – марте 2022 года достиг $38,17 млрд. Такие данные приводит китайское таможенное управление. В годовом выражении рост составил 28,7%.

Китайский экспорт в Россию на фоне жестких западных санкций вырос на 25,9%, до $16,44 млрд, а российский импорт увеличился на 31%, до $21,73 млрд.

Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь заявил, что власти Китая намерены поддерживать с Россией нормальные торговые отношения, несмотря на сложную ситуацию на Украине. «Китайская таможня продолжит содействовать развитию регулярного торгово-экономического сотрудничества КНР с Россией и Украиной», – приводит слова чиновника ТАСС.

В 2021 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки в $146,88 млрд.

Отметим, что Китай отказался присоединиться к антироссийским санкциям, которые ввели западные страны в ответ на военную операцию на Украине.

США неоднократно предупреждали Китай о последствиях несоблюдения санкций, которые Вашингтон ввел против РФ. Пекин рекомендовал Вашингтону не нагнетать напряжение вокруг ситуации.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»