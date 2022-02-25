Путин заручился поддержкой лидера КНР

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин с уважением относится к действиям российского руководства в кризисной ситуации вокруг Украины. Об том говорится сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР.

Как отмечается, российский лидер подробно информировал председателя КНР о причинах принятия решения признать народные республики Донбасса и провести специальную военную операцию, призванную уберечь мирное население от геноцида, а также обеспечить демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

Путин также отметил, что «с учётом только что поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Украины», уточняется в сообщении.

В Кремле пояснили, что в ходе переговоров также «с общих позиций дана оценка текущей международной обстановки». «Подтверждена обоюдная готовность к дальнейшей плотной координации и взаимной поддержке в ООН и на других многосторонних площадках. Отмечена недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран. В этой связи лидеры акцентировали важность наращивания практического двустороннего сотрудничества, в том числе с учётом итогов переговоров 4 февраля в Пекине», – отмечается в сообщении.

«В целом разговор носил конструктивный и дружеский характер, продемонстрировал совпадение принципиальных подходов к основным вопросам международной повестки дня», – подчеркнули в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»