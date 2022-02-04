Россия и Китай заключили второй газовый контракт

Россия будет поставлять газ в Китай по «дальневосточному» маршруту по новому контракту. Российский «Газпром» и китайская госкомпания CNPC подписали второй газовый договор.

Китай будет получать по трубопроводу через Дальний Восток по 10 млрд кубометров газа в год. Общий годовой объем поставок с учетом прокачки по трубопроводу «Сила Сибири» увеличится до 48 млрд кубометров, говорится в сообщении «Газпрома».

Компании планируют продолжить сотрудничество и договориться о поставках по третьему маршруту – через Монголию. Магистральный газопровод «Союз Восток» сможет качать до 50 млрд кубометров голубого топлива из России в КНР каждый год. Разработка технико-экономического обоснования проекта нового газопровода завершилась в январе этого года.

Как сообщал «Новый День», США попросили Китай отказаться от части газовых поставок в пользу Европы. Часть партии голубого топлива планировалось пустить в Европу в случае срыва поставок из России при обострении ситуации на российско-украинской границе.

Курск, Наталья Рязанова

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