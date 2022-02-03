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Четверг, 3 февраля 2022, 11:43 мск

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США призвали страны Азии уступить Европе свои партии газа

Власти США попросили крупнейших покупателей природного газа отказаться от части закупок в пользу Европы на случай военного конфликта между Россией и Украиной. Переговоры ведутся с Китаем, Южной Кореей, Японией, Индией, передает Bloomberg.

Власти США продолжают поиски замены для российского газа на европейском рынке. Белый дом начал с просьб к поставщикам нарастить объемы добычи и продавать излишки Европе, но столкнулся с неудачей.

«Объемы газа, необходимые ЕС, не могут быть заменены никем в одностороннем порядке, без нарушения поставок в другие регионы мира. Энергетическая безопасность Европы требует коллективных усилий многих сторон», – заявил министр энергетики Катара Саад бен Шерида аль-Кааби.

Теперь Штаты пытаются выиграть за счет уменьшения заказов самых крупных покупателей голубого топлива. В частности возможность сокращения потребления обсуждается с Китаем, который закупает самые большие объемы газа в мире.

Москва неоднократно заявляла, что не планирует военное нападение. Но США и ЕС настаивают, что безопасность Киева под угрозой. Штаты уверены, что поставки российского газа в Европу будут сорваны в случае военного конфликта на российско-украинской границе. Россия заверяет, что «Газпром» выполняет все договоренности в срок и дальше будет исполнять.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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