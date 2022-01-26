США ищут поставщиков газа в Европу для замены России

США ищут новых поставщиков газа, чтобы заменить Россию на европейском рынке. Так Штаты намерены подстраховать Европу на случай срыва поставок при российско-украинском конфликте, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

Переговоры ведутся с крупными компаниями по всему миру. Штаты предлагают им нарастить добычу и передать часть голубого топлива на рынок в Европе. Источник не уточнил, как приход новых игроков скажется на ценах на газ. Поиск альтернативных поставщиков подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы работаем над выявлением дополнительных объемов нероссийского природного газа из Северной Африки и Ближнего Востока, Азии и США», – сказала она.

Штаты готовят запасной вариант на случай, если поставки сорвутся из-за введения новых санкций в отношении России. Пакеты ограничений разработаны в США и Европе и угрожают России в случае открытого конфликта на российско-украинской границе. Европейские чиновники уже высказывали опасения, что регион останется без газа после введения антироссийских санкций.

Москва неоднократно заявляла, что не намерена начинать военный конфликт с Киевом и обвиняла США в намеренном раздувании истерии вокруг ситуации.

Как сообщал «Новый День», США увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу на фоне очередного скачка цен. Вместо 15 танкеров с топливом в конце декабря из Штатов отправили 20.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»